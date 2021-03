The Lord of the Rings: Gollum – Teaser zur Gameplay-Premiere

Bevor am morgigen Donnerstag die Gameplay-Premiere von The Lord of the Rings: Gollum stattfindet, gibt es heute schon einen ersten kurzen Teaser zum Spiel.

The Lord of the Rings: Gollum dreht sich um den gleichnamigen Charakter Gollum oder Sméagol, der wie Frodo ein Hobbit war, bevor er von der Macht des einen Rings korrumpiert wurde. Die Story, die als Action-Adventure aufgebaut ist, folgt dabei seinem Leben als Sméagol vor und während seiner Verwandlung in Gollum.

Sieben Titel in der Pre-Show

Neben The Lord of the Rings: Gollum zeigt Daedalic Entertainment am morgigen Abend insgesamt sieben Titel im Rahmen der Pre-Show. Die Show ist zudem vollgepackt mit Neuankündigungen, Walkthroughs, Gameplay-Trailern und Enthüllungen neuer Features zu einigen von Daedalics am meisten erwarteten Titeln wie Hidden Deep und Glitchpunk.

Sobald neue Infos zu The Lord of the Rings: Gollum vorliegen, erfahrt ihr diese hier bei uns. Das Adventure erscheint 2022 für die aktuellen und Last-Gen Konsolen.