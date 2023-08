The Outlast Trials für PS5 & PS4 angekündigt

„Die Welt von Outlast ist ein echtes Survival-Horror-Erlebnis, das zeigt, dass die schrecklichsten Monster von allen dem menschlichen Verstand entspringen … und Red Barrels! The Outlast Trials ist zwar keine direkte Fortsetzung der anderen, von der Kritik gefeierten Outlast-Titel der Reihe, spielt aber im selben fesselnden Universum: mitten in der Ära des Kalten Krieges. In Outlast Trials können sich die Spieler den Schrecken der Trials selbst stellen oder mit bis zu drei anderen Testpersonen zusammenarbeiten. „

The Outlast Trials spielt zum Höhepunkt des Kalten Krieges, wo Spieler in die Rolle von Testpersonen schlüpfen, die von der zwielichtigen Murkoff Corporation entführt wurden. Eingesperrt in einer geheimen Einrichtung von Murkoff müssen die Spieler eine Reihe körperlicher und geistiger Prüfungen bestehen, werden von ikonischen Charakteren gefoltert und müssen allein oder im Team überleben, ohne ihren Verstand zu verlieren.

In einem aktuellen Entwickler-Update schreibt Red Barrels, dass man mit den Konsolen-Umsetzungen einem großen Wunsch der Community nachkommt. Dies schließt die PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One ein, einschließlich Crossplay-Support.

