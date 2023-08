God of War Ragnarök soll nun doch einen DLC erhalten

Die Santa Monica Studios arbeiten nun wohl doch an einem DLC für God of War Ragnarök, was sich mit vorherigen Berichten deckt, wonach weiterhin an dem Franchise gearbeitet wird. Eine Fortsetzung könnte damit vom Tisch sein.

Dass die Santa Monica Studios weiterhin nicht mit God of War Ragnarök fertig sind, verrät der Insider ‚The Snitch‚, der eigentlich keine Leaks dieser Art mehr verbreiten wollte. Stattdessen schreibt er nun auf Twitter:

„Das Projekt „God of War: Ragnarok DLC“ ist in Vorbereitung. Auf geht’s.“

Project "God of War: Ragnarok DLC" is on the way.



Here we go. pic.twitter.com/e1zgaq42eU — The Snitch (@insider_wtf) August 24, 2023

Unklar ist, ob es sich dabei um einen klassischen DLC handelt oder um eine Erweiterung im Stil von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oder Horizon Forbidden West: Burning Shores, die unabhängig vom Hauptspiel gespielt werden können. Was er allerdings zu wissen glaubt, ist, dass die Arbeiten an dem DLC zu 60 Prozent abgeschlossen sind.

Kein God of War 3?

Dass nun möglicherweise eine Erweiterung für God of War Ragnarök erscheint, könnte das Aus für einen vollwertigen und dritten Ableger bedeuten, wie kürzlich vermutet. Da gab es noch Hinweise in Stellenanzeigen für einen Combat Designer, der sich zwingend mit den aktuellen God of War-Spielen auskennen musste.

Sie müssen God of War (2018) und God of War Ragnarök (2022) kennen und in der Lage sein, ausführlich über die Kampfsysteme, Mechaniken und Gegner zu sprechen.

Für einen DLC spricht auch, dass das nächste große Projekt der Santa Monica Studios eine Sci-Fi IP wird, die von der God of War-Writerin Alanah Pearce erwähnt wurde, wenngleich man auch noch mehr Ideen für die God of War-Serie hat.

Ich denke, es gibt so viele Wege, die Atreus einschlagen kann, und die Leute, die an den erzählerischen Aspekten arbeiten, werden eine bessere Vorstellung davon haben als ich […] Ich denke, es wäre cool zu sehen, wie Atreus zu einem Mann heranwächst. Ich hatte die Gelegenheit, mit der Figur aufzuwachsen, also habe ich das Gefühl, dass ich mich selbst in der Figur wiedererkenne, so dass ich das Gefühl habe, dass wir uns beide zur gleichen Zeit entwickeln.

Bis die potenzielle Erweiterung zu God of War erscheint, wird voraussichtlich noch einige Zeit vergehen.