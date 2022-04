The Quarry – Erste Gameplay-Szenen aus dem Horrortitel online

Supermassive Games hat heute die ersten Gameplay-Szenen aus ihrem spannendem neuen Horrortitel The Quarry auf Lager, der bereits im Juni erscheint. Hier gibt es Eindrücke zur visuellen Qualität, der Erkundung, den Dialogen und vieles mehr.

The Quarry setzt noch mehr auf das Konzept, das Spiel wie einen Filmabend zu gestalten, in dem man auch Nicht-Spieler damit anspricht und ihnen Entscheidungen im Spiel überlässt, um die Story zu lenken.

Schauplatz ist der letzte Tag in einem Sommercamps, den die Betreuer dazu nutzen, um noch mal richtig zu feiern. Aus dem Partyplan wird jedoch eine unvorhersehbare Nacht des Grauens, als blutbeschmierte Einheimische und etwas viel, viel Schlimmeres damit beginnt Jagd auf sie machen.

Es müssen Entscheidungen getroffen werden, in denen es um Leben oder Tod geht, während sich Beziehungen nach der bekannten Supermassive Games Formel bilden. In der Rolle eines der 9 Betreuer erwartet die Spieler damit eine fesselnde und kinoreife Erzählung, in der eure Entscheidungen aus einem Netz von Möglichkeiten eine individuelle Story weben. Jeder Charakter kann dabei zur Hauptfigur werden, bevor der neue Tag anbricht.

The Quarry erscheint diesen Juni und kann ab sofort vorbestellt werden.