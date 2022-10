The Quarry – Kostenloses 1950s Throwback Character Outfit verfügbar

Eindrücke zu The Quarry selbst gibt es noch einmal in unserem damaligen Review .

„Wir haben begonnen, am nächsten Spiel zu arbeiten. Ich kann euch nicht wirklich viel darüber sagen, aber wir haben angefangen. Auch hier ist es die gleiche Art von Horror-Genre, wir bleiben dabei. Es hat die gleiche Größe wie The Quarry … aber mehr kann ich nicht sagen, ohne zu viel zu verraten.“

Derweil arbeitet Supermassive Games am nächsten Ableger der The Dark Pictures-Serie, der im November erscheint. Im Anschluss möchte man das Teen-Horror-Genre verlassen und andere Richtungen erkunden, dessen Arbeiten bereit begonnen haben .

„Reise mit deinen Lieblingsbetreuern zurück in die Vergangenheit! Dieses Retro-Pack ist vollgepackt mit Outfits im Stil der 50er Jahre für die spielbaren Charaktere von The Quarry. Wir sind uns ziemlich sicher, dass dich diese Outfits aus den Socken hauen werden.“

Pünktlich zu Halloween hat Supermassive Games einen weiteren DLCs für The Quarry in Form eines Character Outfit Pack veröffentlicht.

