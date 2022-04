The Quarry – Neues Video geht auf die Einflüsse von Until Dawn ein

Mit Until Dawn hat Supermassive Games das interaktive Genre damals ein erhebliches Stück nach vorne gebracht. Seitdem baut man dieses kontinuierlich aus, so auch im kommenden Horrortitel The Quarry, den man zusammen mit 2K Games produziert.

Im aktuellen Video von IGN spricht Game Director Will Byles über die Einflüsse, die Until Dawn auch jetzt noch auf aktuelle Spiele ausübt, einschließlich dem Stil von Horrorspielen, die Entscheidungsmechaniken, die Beziehungen unter den Charakteren und mehr.

So nahe an einem Film wie möglich

Das gilt insbesondere für die echten Darsteller, die man oftmals in den Spielen einsetzt, und die das Ganze enorm nach vorne gebracht haben über die Jahre.

„Es ist außergewöhnlich, es ist so nahe an den realen Schauspielern, wie es nur geht. Wir sind aber nicht zu ihnen gekommen, weil sie zuvor an Spielen, sondern weil sie an Filmen gearbeitet haben. Das ist es, was wir versuchen, es so nahe wie möglich an einen Film heran zu bringen. Und diese Herausforderung haben sie gemeistert.“ IGN

The Quarry setzt also noch mehr auf das Konzept, das Spiel wie einen Filmabend zu gestalten, in dem man auch Nicht-Spieler damit anspricht und ihnen Entscheidungen im Spiel überlässt, um die Story zu lenken. Hierzu integriert man sogar einen neuen Modus, der absolute Nicht-Spieler anspricht, in dem diese zu Beginn eine Vorauswahl treffen und The Quarry dann wie einen Film genießen können.

Schauplatz von The Quarry ist der letzte Tag in einem Sommercamps, den die Betreuer dazu nutzen, um noch mal richtig zu feiern. Aus dem Partyplan wird jedoch eine unvorhersehbare Nacht des Grauens, als blutbeschmierte Einheimische und etwas viel, viel Schlimmeres damit beginnt Jagd auf sie machen.

The Quarry erscheint diesen Juni und kann ab sofort vorbestellt werden.