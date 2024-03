The Sinking City 2: So beeinflusst der Ukrainekrieg die Entwicklung

Am gestrigen Mittwoch wurde The Sinking City 2 von Frogwares angekündigt, dessen Entwicklung nach wie vor unter den schwierigen Bedingungen des Ukrainekrieges stattfindet. Wie das den Entwicklungsprozess beeinflusst und was man daraus auch Positives für das Spiel mitnimmt, verrät Frogwares in einer Preview.

Die Arbeiten an The Sinking City 2 begannen kurz bevor der Krieg im Jahr 2022 ausgebrochen ist. Da befand man sich in der frühen Phase der Pre-Production und musste zunächst alles wieder ruhen lassen. Dennoch glaubte man an das Projekt und wollte es angesichts der Wurzeln des Studios und trotz der schwierigen Umstände realisieren.

Fogwares Head of Publishing, Sergey Oganesyan, sagt hier:

„Wir haben das noch nie zuvor mitgeteilt, aber wir befanden uns in der frühen Phase der Pre-Production von The Sinking City 2, als im Februar 2022 der Krieg in der Ukraine ausbrach“, so Oganesyan. „Das zwang uns, die ganze Arbeit auf unbestimmte Zeit auf Eis zu legen. Nachdem wir nun wissen, wozu wir in der Lage sind, uns so gut wie möglich an die Situation angepasst haben und alle Maßnahmen ergriffen haben, um den stabilen Arbeitsablauf unseres Studios sicherzustellen, war es für uns an der Zeit, The Sinking City 2 erneut in Angriff zu nehmen. ” Xbox

Das Beste aus der Situation machen

Die Erfahrungen, die man in den letzten zwei Jahren gesammelt hat, fließen nun direkt in die Entwicklung ein, was sich nicht nur auf triviale Experimente beschränkt, sondern auf die Größe, den Umfang und den Glauben daran. Für Oganesyan und das Team ist The Sinking City 2 eine Art Liebeserklärung.

„Der Krieg vor unserer Haustür ist eine Konstante, mit der wir uns jeden Tag auseinandersetzen müssen. Zum Glück ermöglichen uns Dinge wie Arbeit und Kreativität tatsächlich etwas Ruhe oder sogar die Rückkehr zu dem Gefühl, ein ‚normales Leben‘ zu führen. Wir haben uns durch Zähneknirschen und Innovationen in unserer Arbeitsweise angepasst. Wir wissen jetzt, was uns erwartet und wie wir damit umgehen sollen, also werden wir unbedingt weitermachen und weiter kreativ sein.“

Um Frogwares bei der Entwicklung zu helfen, startet in Kürze eine Kickstarterkampagne zu The Sinking City 2, die gleichzeitig als Sicherheitsnetz gilt.

The Sinking City 2 erscheint 2025 für PS5, Xbox Series X|S und PC.