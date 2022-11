The Witcher – Mit dieser drastischen Änderung wird das Remake modernisiert

Neben dem Remake zu The Witcher 3 und den Arbeiten an der nächsten Saga, ist CD Projekt derzeit auch mit dem Remake des original The Witcher beschäftigt. Damit erwartet die Spieler eine drastische Änderungen, mit der man das Spiel erheblich modernisieren möchte.

Über das Remake spricht der Entwickler in seinem neuen Quartalsbericht, in dem der Titel als ‚Project Canis Majoris‘ bezeichnet wird. Die Entwicklung steht derzeit noch weit am Anfang, verfolgt aber den gleichen Ansatz eines story-getriebenen Singleplayer-RPG, das auf der Vision von 2007 aufbaut.

Interessant ist der Zusatz, dass das Remake ein Open-World-Spiel wird und keine lineare Erfahrung wie damals. Dazu wird das The Witcher Remake von Grund auf neu erschaffen.

„Mit The Witcher hat für uns, für CD PROJEKT RED, alles angefangen. Es war das erste Spiel, das wir je gemacht haben – und es war damals ein großer Moment für uns. An diesen Ort zurückzukehren und das Spiel neu zu entwickeln, damit die nächste Generation von Spielern es erleben kann, fühlt sich genauso groß an, wenn nicht sogar noch größer“, sagte Adam Badowski, Head of Studio von CD PROJEKT RED, damals zur Ankündigung. „Und obwohl es noch einige Zeit dauern wird, bis wir mehr über und aus dem Spiel verraten können, weiß ich, dass sich das Warten lohnen wird.“

Bis man in dieses The Witcher-Erlebnis eintauchen kann, bietet sich ab dem 14. Dezember die Gelegenheit, um noch einmal The Witcher 3 zu erleben. Dann nämlich erscheinen die Versionen für PS5 und Xbox Series.