Tin Hearts VR – Extended Gameplay von der Gamescom

In vier unverwechselbaren Akten mit mehr als 50 Lemming-ähnlichen Rätseln, die meisterhaft in einem großen viktorianischen Haus verwoben sind, entdecken Spieler nach und nach eine Vielzahl skurriler Erfindungen mit einzigartigen Fähigkeiten, um einer Truppe Zinnsoldaten einen sicheren Durchgangsweg zu bieten.

