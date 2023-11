Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh unfertig erschienen, Statement vom Entwickler

Seit gestern ist das neue Adventure Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh für PS5 erhältlich, zu dem der Entwickler dahinter eine Botschaft hat. So ist das Spiel offenbar unfertig erschienen und wird in den kommenden Wochen gefixt.

Diese Nachricht ist an sich schon etwas ungewöhnlich, da Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh ursprünglich erst Ende November erscheinen sollte. Im Umkehrschluss hat man also bewusst ein unfertiges Produkt auf den Markt geworfen, warum auch immer.

In dem Statement ist zu lesen:

„Trotz unserer Bemühungen werden diejenigen, die das Spiel bei der Veröffentlichung spielen, nicht in der Lage sein, das Erlebnis so zu genießen, wie wir es beabsichtigt hatten. Wir sind bestrebt, diese Situation umgehend zu beheben: Wir werden in den kommenden Wochen die erforderlichen Patches bereitstellen und euch gleichzeitig alle unsere Kanäle für alle Probleme zur Verfügung stellen, die ihr uns direkt melden möchtet.“

Wo genau die Probleme bei Tintin Reporter – Cigars of the Pharaoh liegen, verrät man nicht. Es gibt aber schon komplette Walkthroughs, die zeigen, dass man es zumindest durchspielen kann und die ersten Spieler an sich auch begeistert.

Für Entwickler Pendulo ist es zumindest das bisher ambitionierteste Projekt, mit dem man diesem berühmten Reporter so gut es geht gerecht werden möchte. Daher wird man solange an dem Spiel arbeiten, wie es notwendig ist.