Die Entwickler von Tiny Tina’s Wonderlands werfen heute einen Blick auf den Endgame-Dungeon ‚Chaoskammer‘, den man in einem Special und Trailer vorstellt.

Darin erfährt man, was zufällig ausgewählte Prüfungen sind, wie man gegenüber Feinden Vorteile erlangt oder die Schwierigkeit erhöht und vieles mehr. Die Chaoskammer umfasst dazu Herausforderungen, die euch 20 bis 30 Minuten beschäftigen. Hier liegen zunächst drei zufällig ausgewählte Dungeon-Räume vor euch, in denen ihr eine Reihe von Gegnern aus dem Weg räumen müsst. Dem folgt ein Mini-Boss-Fight, sowie drei weitere Dungeon-Räume, bevor ihr euch dem Endboss im großen Finale stellen müsst.

Gearbox schreibt dazu:

„Wir haben über 60 Level-Layouts, die in einem Dungeon-Run durchgemischt werden“, sagt Kent Rochefort, Lead Game Designer bei Tiny Tina’s Wonderlands. „Dazu können alle der vielen Arten von Feinden aus dem Spiel auftauchen, bis zu drei verschiedene Armeetype in einem Raum. Es gibt auch ein paar Sprengfässer und Fallen, die jedem Raum individuell zugeteilt werden. Manche sind kleiner, manche größer; unsere Level-Designer haben sich dabei am jeweiligen Kampfschauplatz orientiert.“