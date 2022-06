TMNT: Shredder’s Revenge – Launch Trailer & erste Testwertungen

Seit heute ist Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge von Publisher Dotemu und dem Entwicklungsstudio Tribute Games erhältlich, anlässlich dessen man einen Launch Trailer zeigt.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge lässt sich von den klassischen Turtles-Kämpfen der 1980er Jahre inspirieren, versetzt Spieler mit wunderschöner Pixelgrafik in die Blütezeit der Spielhallen zurück und verbindet dieses Flair mit super frischen Gameplay-Mechaniken.

Hier kämpft man sich im neuen, aufregenden Story-Modus durch New York City und meistert die einzigartigen Fähigkeiten und Kombos eines jeden Charakters, die jeden Durchlauf durch das Spiel zu etwas ganz Besonderem machen. Von Showdowns mit berüchtigten Rivalen wie Bebop und Rocksteady bis hin zur Rückkehr zu typischen Schauplätzen wie Dimension X – Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist ein großartiges Fest klassischer TMNT-Beat-em-ups mit einem eigenen modernen Touch.

Der abgefahrene Launch-Trailer feiert den heutigen Start des Spiels und zeigt dazu die energiegeladene Turtles-Power in Aktion. Außerdem wirft man einen Blick auf die fantastische Karte des Story-Modus und genießt epische Einblicke in das Spiel, darunter zwei noch nie gezeigte Stages und die Rückkehr von Dimension X, der gruseligen Heimat des bösen Krang und der Utrom.

Auch in den ersten Reviews überzeugt Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, das aktuell einen Metascore von 86 aufweist.

Jeuxvideo schreibt hier zum Beispiel:

„Shredder’s Revenge enttäuscht nie. Eine Liebeserklärung an das Beat’em Up der 16-Bit-Generation und eine Hommage an Turtles in Time, indem es auf ein außergewöhnliches Gameplay setzt und einfach eine Meisterleistung ist. Schön, farbenfroh, gut animiert und von eingängiger Musik begleitet, vervielfacht der Titel von Tribute Games die Anspielungen auf das Franchise und wird all diejenigen begeistern, die daran verzweifelt waren, die Sensationen vergangener Zeiten wiederzuentdecken. Ja, einige Aspekte des Spiels sind klassisch, aber das Abenteuer ist so aufregend und dynamisch, dass wir mehr wollen! Zweifellos das beste Ninja Turtles-Spiel seit Turtles in Time. Fans werden begeistert sein.“

