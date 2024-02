To the Star: Survival-Adventure auf den Spuren von Alice in Wonderland

Der Entwickler Covenant hat sein neues Survial-Adventure To the Star angekündigt, das sich den Klassiker Alice in Wonderland als Vorbild nimmt. Die Spieler stellen in ihrer Briefbase-Dimension bizarre Objekte her und kämpfe gegen unglaubliche Kreaturen, um das Geheimnis hinter dem gefallenen Stern zu lüften.

Das unkonventionelle Setting von To the Star ist nicht der einzige Aspekt des Spiels, der sich von der realistischen Ausrichtung der meisten Survival-Adventure-Spiele unterscheidet. Das Kochsystem ermöglicht die Zubereitung bizarrer Gerichte aus einer Vielzahl von Zutaten und kombiniert Alltägliches wie Schneckenschleim und Schlangenfleisch mit Ungreifbarem wie unterdrückten Emotionen oder verlorenen Träumen.

Spieler können diese Gerichte essen oder sie auf ihren Feind werfen, um ihm im wahrsten Sinne des Wortes einen Vorgeschmack auf ihre Gefühle und ihm gleich danach ein zufriedenes Rülpsen zu geben. Ferner können Spieler ihre Rezepte für Gerichte, Zubereitungen, Waffen und Ausrüstung erstellen und speichern, indem sie mit verschiedenen Materialkombinationen experimentieren, vorausgesetzt, sie verfügen über die richtige Handwerksausrüstung.

To the Star entsteht mithilfe der Community

Für die Entwicklung setzt man auf das wertvolle Feedback der Spieler, um so die Richtung des Spiels festzulegen.

„Wir legen großen Wert darauf, das Feedback und die Ideen der Spieler von Anfang an in das Projekt zu integrieren. Je früher wir beginnen, desto mehr können wir modifizieren“, sagt Game Director Stan Just. „Wir möchten Survival-Adventure-Spieler einladen, dieses Spiel gemeinsam mit uns zu entwickeln, indem wir uns an Feature-Diskussionen, regelmäßigen Umfragen, AMAs und mehr beteiligen.“

To the Star bietet neben dem Singleplayer einen Koop-Modus mit bis zu vier Spielern, um so die einzigartigen Herausforderungen, das Bauen und Kämpfen in jeder Sitzung erkunden und zu meistern. Ganz im Sinne der Förderung der Kreativität bietet To the Star umfassende Mod-Unterstützung, die es den Spielern ermöglicht, ihr Spielerlebnis zu verbessern und eine sich ständig weiterentwickelnde, von den Spielern gestaltete Welt zu gewährleisten.

Ein Release-Termin für To the Star steht derzeit noch aus.