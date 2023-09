Tomb Raider, Castlevania & Devil May Cry Anime auf Netflix angekündigt

Netflix hat heute gleich drei Animations-Produktionen angekündigt, einschließlich Tomb Raider, Captain Laserhawk und Devil May Cry.

Tomb Raider: The Legend of Lara Croft entsteht zusammen mit Crystal Dynamics und knüpft an die Ereignisse der äußerst erfolgreichen Survivor-Trilogie des Tomb Raider-Videospiels an – die in „Tomb Raider“ aus dem Jahr 2013, „Rise of the Tomb Raider“ aus dem Jahr 2015 und „Shadow of the Tomb Raider“ aus dem Jahr 2018 erzählt wurde.,

Damit zeichnet Netflix das nächste Kapitel der weltreisenden Heldin auf die Rolle der legendären Grabräuberin, zu der sie bestimmt ist. 25 Jahre nach der Veröffentlichung ihres ersten Spiels erkundet Lara Croft weiterhin Neuland.

Devil May Cry Animated auf Netflix

Die Devil May Cry Anime-Serie entsteht zusammen mit Adi Shankar und dem South Korean Animation Studio Mir.

Zeitlich spielt diese zwischen den ersten beiden Spielen und wird wohl mehrere Episoden umfassen, wobei hier einmal die Zahl 8 im genannt wurde. Insgesamt sind mehrere Season geplant, die eine umfassende Geschichte erzählen werden.

Als Streaming-Start wird hier ‚coming soon‘ genannt.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix auf Netflix

Und auch ein Anime zu Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix wurde bestätigt, zu dem es heißt:

„Die Serie spielt in einem alternativen Jahr 1992 in dem Land, das früher als USA bekannt war. Jetzt Eden genannt, ist es eine Technokratie, die von Propaganda und Korruption beherrscht wird. Der Supersoldat Dolph Laserhawk wurde gerade von der Liebe seines Lebens betrogen und in Edens Hochsicherheitsgefängnis Supermaxx eingesperrt. Um zu überleben, muss er nun ein Team von Rebellenausgestoßenen auf riskanten Undercover-Missionen anführen.“

Der Start ist hier ebenfalls in Kürze geplant!