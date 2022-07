Tomb Raider – Zweiter Kinofilm kommt nicht mehr voran

Misha Green wurde Anfang 2021 noch als Director und für das Script bestätigt, das der jüngsten Trilogie folgen sollte, einschließlich Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider. Die Story der beiden Spiele sollte mit diesem Film weitererzählt werden, ebenso ein paar Events aus den Spielen selbst.

„Durch den Buyout von MGM und Amazon habe ich keine Ahnung. Jetzt ist es eine Art Politik. Ich denke, Mischa und ich waren bereit, also liegt es in der Hand von jemand anderem, um ehrlich zu sein.“

