Century: Age of Ashes – Dragon-Battle F2P erscheint nächste Woche

Entwickler Playwing hat den Release-Termin ihres Dragon-Battle Free-2-Play Century: Age of Ashes für die kommende Woche auf PS5 und PS4 bestätigt. Gleichzeitig werden damit massig neue Inhalte bereitgestellt.

Century: Age of Ashes ist ein teambasierter Free-2-Play Titel, in dem man als Spieler mit Drachen in rasanten Luftkämpfen reitet und zum legendären Drachenreiter werden kann. Dazu begibt man sich in in erbitterte Arenaschlachten, muss seinen Drachen beherrschen und eure Macht auf Feinde in atemberaubenden Luftkämpfen niederprasseln lassen. Nicht nur die Arena ist gnadenlos, auch hier müsst es sein, um zu überleben.

Dazu verspricht man sorgfältig gestaltete Cosmetics, mit denen man in der Arena richtig auffällt. Während man spielt, schaltet man fantastische neue Skins frei, mit denen sich der Drachen und sein Reiter anpassen lassen. Spielerische Vorteile wird es laut Playwing jedoch nicht dadurch geben.

Zum Start am 19. Juli stehen zunächst folgende Spielmodi zur Verfügung:

Carnage – Ein Sechs-gegen-Sechs-Mordrausch mit speziellen Power-Ups, die in der Arena erscheinen, um die Hölle auf seine Gegner loszulassen. Es ist Team-Deathmatch im Stil der Drachenreiter!

– Ein Sechs-gegen-Sechs-Mordrausch mit speziellen Power-Ups, die in der Arena erscheinen, um die Hölle auf seine Gegner loszulassen. Es ist Team-Deathmatch im Stil der Drachenreiter! Gates of Fire – Ein einzigartiger Modus, in dem zwei Teams um den Besitz der Flagge kämpfen. Hier sammelt man Punkte, indem man durch spezielle Tore in der Arena fliegt, während man die Flagge hält!

– Ein einzigartiger Modus, in dem zwei Teams um den Besitz der Flagge kämpfen. Hier sammelt man Punkte, indem man durch spezielle Tore in der Arena fliegt, während man die Flagge hält! Spoils of War – Stehlt Gold von mächtigen Kreaturen und dem feindlichen Team, während man sein eigenes Goldnest schützt.

– Stehlt Gold von mächtigen Kreaturen und dem feindlichen Team, während man sein eigenes Goldnest schützt. Survival – Jeder Dragoneer ist für sich selbst! In diesem wilden und unversöhnlichen Kampf gegen 8 andere Spieler brennt man sich seinen Weg, bis nur noch einer auf dem Schlachtfeld übrig ist.

Mit dem Release startet auch die Season 1, mit der man neue Inhalte bereitstellt, darunter die neue Klasse The Stormraiser, die neue Karte The Valkürian Sanctuary, ein neues Leveling System: Dragon Pass (70+ Rewards), eine reichhaltige Story, die sieben Tomes enthüllt, sowie eine neue Ranked Season und mehr.