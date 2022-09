Topgolf wird in PGA Tour 2K23 integriert

2K Games bestätigt ein weiteres Feature in PGA Tour 2K23, mit dem man auch Topgolf erleben kann. Darin werden die Spieler herausgefordert, ihr Können im Spiel gegen ihre Freunde auf die Probe zu stellen.

In Topgolf gilt es Highscores zu erzielen und die anderen zu beeindrucken. Dazu verspricht man eine lebensechte Nachstellung der spektakulären Topgolf-Location in Las Vegas, wo Spieler zehn Bälle auf eine Reihe hervorgehobener Ziele unterschiedlicher Größe und in unterschiedlicher Entfernung schlagen. Dabei verdienen sie Punkte und EP für ihren Mein SPIELER.

Jeder Ball zählt, also sind Schlägerwahl und -kontrolle essenziell für eine gute Punktzahl. Die Topgolf-Challenge kann allein oder in Gruppen von bis zu vier Personen gespielt werden, entweder beim Couch-Coop-Spiel oder im Online-Mehrspieler-Modus, inklusive privater Matches und Spielersuche. Eine Online-Bestenliste zeigt den Rang im Vergleich zu anderen Konkurrenten weltweit an.

In Topgolf steht vor allem der Spielspaß im Vordergrund, der für ungeübte und geübte Golfe gleichermaßen gegeben ist und somit hervorragend zu PGA TOUR 2K passt.

PGA TOUR 2K23 erscheint am 11. Oktober 2022 und ist ab sofort vorbestellbar. Die Basketball-Legende Michael Jordan ist für Vorbesteller der PGA TOUR 2K23 Standard Edition oder Käufer der Deluxe Edition oder Tiger Woods Edition gleich ab Veröffentlichung spielbar.