TopSpin 2K25 soll auf allen Plattformen mit konstanten 60 FPS laufen

Wichtig könnte hier der Zusatz „während des Spiels“ werden, den Ercolani nicht weiter ausführt. Es ist beispielsweise vorstellbar, dass Zwischensequenzen im Karrieremodus oder vor und nach Spielen in einer höheren Auflösung, dafür aber auch mit niedrigeren FPS laufen. Im Spiel könnte dann die Auflösung dynamisch so angepasst werden, dass die anvisierten 60 FPS gewährleistet werden. Das ist aber zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation und kann sich am Ende doch ganz anders verhalten.

Über 13 Jahre hat es gedauert, aber am 23. April kehrt mit TopSpin 2K25 die beliebte Tennis-Simulation noch in diesem Monat endlich zurück. Das Sportspiel erscheint für die PS4 und PS5, die Xbox-Konsolen sowie den PC. Jetzt wurden neue Informationen zur Technik veröffentlicht, die vielen Fans gefallen dürften.

