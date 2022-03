Devolver Digital und Flying Wild Hog haben mit Trek to Yomi in diesem Frühjahr einen weiteren interessanten Titel am Start, den man heute im Story-Trailer vorstellt.

Darin erlebt man die spannende Geschichte von Hiroki während seines Sturzes gegen die Mächte des Bösen und seiner heroischen Rückkehr, um sein gescheitertes Versprechen einzulösen, die Menschen zu retten, die er geschworen hat zu beschützen.

Inspirationen dazu bezieht man aus Ghost of Tsushima, aber auch aus alten japanischen Samurai-Filmen, die in das Gameplay einfließen. Geduld und Timing sind dabei der Schlüssel zum Erfolg. Authentizität spielt dabei eine große Rolle, unter der Berücksichtigung der alten japanischen Kultur, religiösen Überzeugungen, bis hin wie das Schwert an die Wand gehängt oder der Kimono gebunden wird.

Dazu durchschreitet man wunderschöne und furchterregende Umgebungen, in denen unzählige Gegner auf euch warten, darunter Speerkämpfer, Bogenschützen, Gewehrschützen und sogar Wesen, von denen man bislang glaubte, dass sie nichts weiter als wilde Märchenfiguren seien.

Einzigartiger Grafikstil

Markant ist zudem der visuelle Stil, den Creative Director Leonard Menchiari wie folgt kommentiert:

„Die ursprüngliche Idee für Trek to Yomi entstand, als ich Kurosawa-Filme ansah, während ich mit Schwarz-Weiß-Bildern in der Unreal Engine experimentierte. Das Kinoerlebnis, das wir letztendlich geschaffen haben, ist stark von klassischen japanischen Filmen beeinflusst, von den Aufnahmewinkeln über die Länge bis hin zur Art und Weise, wie die Zeilen geliefert werden. Der anfängliche 2D-Gameplay-Ansatz wurde von Stummfilmen aus den 20er und 30er Jahren inspiriert, in denen jede Szene eher wie eine magische, sich bewegende Theaterbühne als wie eine Leinwand aussieht. Wir denken, dass dies Trek to Yomi zu etwas wirklich Einzigartigem macht, und ich denke, ein Teil von uns hofft, dass die Leute sich diese alten Filme ansehen wollen, nachdem sie gespielt haben!“

Das ergänzt durch einen authentischen Soundtrack, der auf altem Material aus bestimmten Regionen Japans stammt und der eine Atmosphäre schaffen soll, um wirklich in die damalige Zeit einzutauchen.

Trek to Yomi erscheint in diesem Frühjahr.