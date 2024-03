Tricky Madness: SSX bekommt einen geistigen Nachfolger

Ob Tricky Madness überhaupt erscheint, steht somit noch in den Sternen. Das Spiel ist für PS5, Xbox Series X|S und PC in Planung.

Tricky Madness sollte zunächst via Kickstarter finanziert werden, verfehlte dort im Februar allerdings das Ziel. Die Entwicklung läuft trotzdem weiter, die es am Ende hoffentlich zum Release schafft. Eine spielbare Demo ist bereits für den PC verfügbar.

What do you think?