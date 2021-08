Tropico 6 lädt zum Festival ein, neuer DLC erscheint im August

Kalypso Media und Inhouse-Entwickler Realmforge Studios veranstalten in diesem August ein wahres Festival in Tropico 6, dem neuesten DLC für den Strategietitel.

In Tropico droht der Ausbruch der uralten Entität „Langeweile“, wodurch das sonnige Eiland in einen wattigen Mantel ewiger Drögheit und Tristesse gehüllt zu werden droht. Aber nicht mit El Presidente!, der mit einem gewaltigen Festival dagegen steuer. Durch das clevere Organisieren prächtiger Insel-Soireen und bunter Partys sagen Spieler der „Langeweile“ den Kampf an und werden zu den angesagtesten Partyplaner:innen des Archipels.

Der Tropico 6 Festival-DLC bietet ein neuartiges Partyplanungs-Feature. Mit vier verschiedenen Themenbereichen für unterschiedliche Events sowie neuen Gebäuden wie der Tanzschule oder den Ballon- und Feuerwerksfabriken bietet der Festival-DLC alles, was das Partyplaner- und Festival-Herz begehrt. Zusätzlich gibt es neue Songs und ein schickes Party-Outfit für El Prez und seinen Palast.

Der Tropico 6 – Festival DLC ist ab dem 26. August erhältlich.