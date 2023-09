Trotz Preiserhöhung, PlayStation Plus Extra Line-Up setzt schwaches Line-up fort

Das Geld nimmt man gerne, die Qualität bei PlayStation Plus erfährt hingegen keine besondere Steigerung. Das zeigt ein Leak der neuen PlayStation Plus Extra-Spiele in diesem September, die vorab wohl bekannt sind.

Gerade erst hat Sony die Preise für PlayStation Plus weltweit um rund 30 Prozent angehoben und dies mit der Qualität des Service begründet, die man aufrechterhalten möchte. Damit hat man jedenfalls nicht zu viel versprochen. Viel besser wird es aber auch nicht.

PlayStation Plus Extra im September

Wie die bekannte Quelle bei DealLabs zeigt, ist das Line-up bei PlayStation Plus Extra in diesem September wieder eher durchwachsen. Einen absoluten Blockbuster findet man darin zumindest nicht. Mit dabei sind demnach:

NieR Replicant ver.1.22474487139

Star Ocean The Divine Force

13 Sentinels: Aegis Rim

Sid Meier’s Civilisation VI

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

Unpacking

Die Auswahl ist sicherlich keine totale Katastrophe und jeder einzelne Titel bestimmt auch einen Blick wert, sofern es den eigenen Geschmack trifft. Der Schock über die Preiserhöhung sitzt bei vielen aber noch immer tief, die nun irgendwas dafür erwarten. Bereits das Essential Line-up in diesem September hatte die Spieler etwas enttäuscht, das man zusammen mit der Hiobsbotschaft vorgestellt hatte.

Dafür verlassen einige Highlights und Blockbuster das PlayStation Plus Extra Line-Up, was noch einmal aufzeigt, dass die Auswahl schon einmal deutlich besser war. Dazu gehören unter anderem Deathloop von Arkane Studios oder die Watch Dogs-Spiele von Ubisoft, die ab dem 18. September nicht mehr verfügbar sind.

Die offizielle Ankündigung der PlayStation Plus Spiele in den Stufen Extra und Premium wird spätestens am kommenden Mittwoch erwartet, mit einer Verfügbarkeit in der nächsten Woche.

PlayStation Plus Tiers

PlayStation Plus kostet zukünftig 125,99 Euro in der Stufe Extra, also mehr als die Premium-Stufe zuvor, und PlayStation Plus Premium zukünftig 151,99 Euro, wenn man sich für ein 12-Monats-Abo entscheidet. Ausgewählte User können offenbar aber auf einen Rabatt hoffen, wie kürzlich berichtet.