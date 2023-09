PS Plus Preiserhöhung – bekommen treue User Rabatt?

Seit dem 6. September kostet Sonys Abo-Service PlayStation Plus teilweise deutlich mehr als zuvor. Um bis zu 30% wurden die Kosten je nach Stufe angehoben. Diese Änderung soll für alle User gleichermaßen gelten. jetzt gibt es aber Berichte darüber, dass treue Nutzer, die schon vor der Umstellung des Abos ein PS Plus- oder PS Now-Abo hatten, einen kleinen Rabatt bekommen.

PS Plus: Rabatt für langjährige Kunden?

Wenn ihr ein aktives PS Plus-Abo habt, dürftet ihr ebenfalls die Mail von Sony bekommen haben, in der die Preiserhöhung angekündigt wird und in der alle Details dazu stehen. Wie die Website PlayStation Universe jetzt berichtet, unterscheiden sich die in der Mail angegebenen Preise allerdings teilweise erheblich. In Großbritannien beträgt der neue Preis für ein PS Plus Premium-Abo für 12 Monate £119.99. Ein User hat aber eine Mail bekommen, in der steht, dass es für ihn fortan nur £64,99 kosten soll. Andere Nutzer berichten wohl Ähnliches.

Die Seite vermutet, dass es sich dabei um einen Rabatt für langjährige Kunden handeln könnte. Alternativ wäre es auch möglich, dass besonders die bevorzugt werden, die vorher besonders tief in die Tasche gegriffen haben und das teuerste Abo Premium genutzt haben. Am wahrscheinlichsten ist aber wohl die Erklärung, dass Sony hier einfach einen kleinen Fehler gemacht hat und in den Mails falsche Zahlen gelandet sind.

Erhalten die treuesten Fans einen Rabatt bei PlayStation Plus?

Bei der negativen Kritik, die nach der Ankündigung der Preiserhöhung über das japanische Unternehmen eingeprasselt ist, ist es kaum vorstellbar, dass ein solcher Rabatt nicht irgendwo öffentlich kommuniziert worden wäre. Vermutlich hätte eine solche Information so ziemlich überall gestanden und wäre schon vorher Thema gewesen. Spätestens auf der Abrechnung wird dann wahrscheinlich die richtige Summe landen.

Ein Rabatt für langjährige Kunden wäre dabei sicher keine schlechte Idee. In Anbetracht dessen, dass der Service immer teurer wird, gleichzeitig aber kaum mehr Mehrwert bietet als vorher, wäre ein solches Angebot sogar sehr gerne gesehen. Solange so etwas von Sony aber nicht groß und offen kommuniziert wird, scheint es doch sehr unwahrscheinlich. In Folge dessen wollen viele Spieler ihr Abo nun kündigen.