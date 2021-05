Two Point Campus durch Microsoft geleakt

SEGA arbeitet an Two Point Campus, das wohl zu früh von Microsoft geleakt wurde. Damit erwartet euch eine direkte Fortsetzung von Two Point Hospital, diesmal mit dem Schauplatz einer Universität.

Laut der Beschreibung baut man sich hier die Universität seiner Träume, lernt seine Studenten kennen, entdeckt deren Persönlichkeiten und müsst deren Wünsche und Bedürfnisse erfüllen. Dazu erstellt ihr klassische Campus-Gebäude, bietet Kurse an und stellt die besten Dozenten für eure akademische Einrichtung ein.

„Zum allerersten Mal könnt ihr draußen bauen und einen pädagogisch wertvollen Campus schaffen, der die erstklassigsten Lehrkräfte des Landes beherbergt. Egal, ob ihr lieber auf einfachen Grundflächen baut oder jeden Baum einzeln platziert – ihr könnt die Universität bauen, wie ihr sie wollt.“

Eine komplette Campus Simulation

Die Studenten hingegen leben ihr Leben in vollen Zügen – anstelle von ödem Uni-Allerlei besuchen diese abgefahrene und kreative Kurse: von der Ritterschule (hey, man weiß nie, wann man mal Turniere bestreiten muss) bis hin zur sabberpflichtigen Gastronomie, bei der eure Studenten köstliche Gerichte wie riesige Pizzen und dicke Pasteten zusammenbauen müssen.

Ihr könnt diese Gelegenheit aber auch nutzen, um mehr Zeit mit den kleinen Leuten an eurer Universität zu verbringen. Die ersten Kurse startet mit den Sommerferien, was euch reichlich Gelegenheit gibt, alles umwerfend auszustaffieren, bevor die neuen Studenten eintreffen.

Aber es geht auch nicht nur ums Lernen, ihr könnt so ihre individuellen Persönlichkeiten, Wünsche und Bedürfnisse entdecken, oder sie mit Clubs, Studentenverbindungen und Konzerten glücklich machen. Umgebt sie mit Freunden, helft ihnen beim Knüpfen von Beziehungen, versorgt die mit Seelsorge und stellt sicher, dass sie sich auf ein erfülltes Leben vorbereiten, um sich zu tollen Menschen zu entwickeln, auf die die Universität stolz sein kann.

Die offizielle Ankündigung von Two Point Campus wird in Kürze erwartet.