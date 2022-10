Two Point Campus ist ein charmanter Universitätsmanagement-Simulator, in dem man seinen Traum von einer eigenen Campus-Umgebung ausleben kann – komplett mit wilden und verrückten Kursen wie magischer Zauberei, drachentötender Ritterschule oder streng geheimer Spionageschule. Aktuell lässt sich damit sogar ein Rabatt von 20 Prozent mitnehmen.

Abgerundet wird das Halloween-Update von Two Point Campus durch einen aufregenden neuen Herausforderungsmodus, in dem man einige seiner Lieblings-Campus-Levels erneut besuchen und brandneue Herausforderungen erleben kann. Spieler nehmen an der Belagerung von Noblestead teil, wo sie sich mit Lord Blaggard zusammentun, um den Campus vor einer stöhnenden Meute von geistlosen und ranzigen Wesen (Zombies, nicht Studenten) zu schützen – oder man stellt sich Nefaria Munch, die Spiffinmoore übernommen hat und die Studenten in ihre Dauer-Kürbis-Schergen verwandelt hat.

Auf dem Two Point Campus feiert man in diesen Jahr das erste Halloween-Fest. Das entsprechende Halloween-Update sorgt bis zum 01. November für Gruselstimmung.

What do you think?