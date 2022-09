Ubisoft kündigt generelle Preiserhöhung ihrer Spiele an, das ist der neue Standard

Dies bedeutet nun aber nicht, dass alle Ubisoft-Spiele pauschal 80 EUR kosten werden. Laut dem Publisher wird man sich hier auch an Mitbewerbern orientieren, sowie letztendlich an den tatsächlichen Produktionskosten.

Damit folgt Ubisoft in erster Linie Sony, die anfänglich offenbar wohl noch höhere Preise für Spiele der aktuellen Generation angestrebt hatten, bevor es intern Gegenwind dazu gab. Sonys Vorstellung lag damals wohl bei 100 US-Dollar für eine große Produktion. Dem folgten dann EA, 2K Games, Activision, Square Enix und Co.

Bei Ubisoft bedeutet dies zukünftig, dass große AAA-Produktion für 70 US-Dollar auf den Markt kommen, was für uns 80 EUR bedeuten dürfte, beginnend mit Skull and Bones im November.

Was Sony zu Beginn dieser Konsolen-Generation ins Rollen gebracht hat, dem schließen sich immer mehr Publisher an. So nun auch Ubisoft, die die Preise für neue Spiele-Produktion nach oben setzen.

What do you think?