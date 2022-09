Assassin’s Creed Mirage wird überraschend günstig, Editionen vorgestellt

Assassin’s Creed Mirage ist eine Hommage an 15 Jahre Assassin’s Creed und insbesondere an den ersten Assassin’s Creed-Ableger. Erneut setzt man auf ein narratives Action-Adventur mit einer packenden Coming-of-Age-Story, charismatischen Protagonisten, einer majestätischen offenen Stadt und einem modernisierten Legacy-Gameplay mit Schwerpunkt auf Parkour, Stealth und Attentaten.

Warum Ubisoft hier etwas weiter unten ansetzt, dürfte zum anderen aber auch damit zu erklären sein, dass man eine Spielzeit von „nur“ 15 bis 20 Stunden in Aussicht stellt, was deutlich weniger als zum Beispiel bei Assassin’s Creed Valhalla der Fall ist. Nicht wenige dürften hier direkte Vergleiche anstellen und beide Spiele gegeneinander aufwiegen.

Die Vorbestellungen für das Spiel sind bereits gestartet und zeigen, dass Assassin’s Creed Mirage in der Standard Edition für gerade einmal 49.99 EUR erhältlich sein wird. Das steht deutlich entgegen der Politik anderer Publisher, die insbesondere in dieser Generation die Preise nach oben getrieben und zum Standard erklärt haben.

