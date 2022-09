Riders Republic – Season 4 bringt BMX Bikes, neue Kampagne & mehr

Die Season 4 in Riders Republic startet am 14. September 2022.

Spieler mpüssn zuerst die zerbrechlichsten und brennbarsten Bereiche des Sequoia-Nationalparks identifizieren (zum Beispiel durch Verwendung des Fotomodus, der reale Daten anzeigt, die automatisch in die Fotos der Spieler in diesen Bereichen integriert werden, einschließlich der Größe vergangener Waldbrände, Projektion von zukünftige, „Zerbrechlichkeits“-Level usw.)

In Riders Republic passiert in diesem Moment folgendes:

Die Bikes werden in Season 4 um BMX ergänzt, die man als eigene Kategorie betrachten kann. Dafür wird ein neuer Playground namens Area 52 hinzugefügt, der perfekt auf BMX Bikes ausgelegt ist, um Jumps, Tricks und mehr auf den Rails und Halfpipes zu performen. Das alles ergänzt um passende Outfits und Marken wie Vans und Odyssey. Ist man fit genug, kann man sich anschließend in einer eigenen Kampagne beweisen.

What do you think?