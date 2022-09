Assassin’s Creed Infinity – Spiele werden keine 100+ Stunden Erfahrungen mehr

„Wir haben großartige Erfahrungen mit den neuesten Crossover-Stories für Assassin’s Creed Odyssey gemacht. Es brachte so viele Spieler zurück zu Odyssey. Es hat viele Spieler, die an Odyssey interessiert waren, dazu gebracht, sich für Valhalla zu interessieren, weil wir viele Spieler gesehen haben, die nicht von Odyssey zu Valhalla gewechselt sind, und es hat ihr Interesse geweckt und sie zu einem anderen Produkt gebracht, und das alles kostenlos. Ich denke also, dass dies bei uns im Vordergrund stehen wird, wenn wir Infinity entwickeln.“

What do you think?