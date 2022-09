XIII Remake ab sofort für PS5 verfügbar, inkl. Performance Boost

In XIII steht das Land nach der Ermordung von Präsident Sheridan immer noch unter Schock. Man selbst wacht verletzt und mit Amnesie am Ufer eines Strandes an der Ostküste auf. Die einzigen Hinweise auf eure Identität sind die Nummer XIII, die auf eurem Schlüsselbein tätowiert ist, und der Schlüssel zu einem Schließfach.

Microids hat das versprochene Upgrade für das XIII Remake veröffentlicht, nachdem der Initial-Release so ziemlich in die Hose ging. Zusätzlich steht der Titel nun auch für PS5 und Xbox Series bereit.

