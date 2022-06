XIII Remake bekommt umfassendes Update im September

Nach dem kleinen Fehlstart des XIII Remake kündigte Entwickler Tower Five heute ein umfassendes Update für September an, mit dem man alles wieder gut machen möchte.

Zu den Verbesserungen gehören dann ein verfeinerter Artstyle, ein überarbeitetes Heads-up-Display (HUD), eine verbesserte KI, ein überarbeitetes Sounddesign, 60 FPS-Support auf Xbox Series S|X und PlayStation 5, sowie ein Online-Multiplayer für 2-13 Spieler.

Ergänzend kommentiert man dazu:

„Wir sind uns voll und ganz bewusst und bedauern sehr, dass die Erstveröffentlichung von XIII Remake auf PlayStation 4, Xbox One und PC nicht den Erwartungen entsprach. Das Spiel erreichte nicht die erwarteten Qualitätsstandards der Spieler. Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir die Entscheidung getroffen, das Studio Tower Five mit der Fertigstellung der Entwicklung des Spiels zu beauftragen. Tower Five hat in der Vergangenheit mit uns zusammengearbeitet, insbesondere bei der großartigen Portierung von Agatha Christie: The ABC Murders für Nintendo Switch.“

„Wir wollten uns wirklich die Zeit nehmen, das Spiel zu reparieren und den Besitzern von XIII Remake ein kostenloses Update anzubieten, das dem Originalspiel, das wir alle lieben, den bestmöglichen Tribut zollt. Die Nintendo Switch-Version des Spiels wird natürlich von all der Arbeit profitieren, die zur Verbesserung des Spiels geleistet wurde, sowie vom Multiplayer-Modus, der das Ende der Entwicklung des Spiels markiert. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler diese verbesserte Version des Spiels in die Hände nehmen und die klassischen Abenteuer von Agent XIII (wieder) entdecken, sobald es nach dem Sommer veröffentlicht wird.“