Ubisoft setzt auch zukünftig auf NFTs in Spielen

Ubisoft möchte auch zukünftig auf NFTs in Spielen setzen, wie der Publisher bekräftigt. Eigens dafür hat man die Plattform Quartz geschaffen, von der erste Spieler bereits profitieren.

Der französische Publisher beschreibt Quarz als „die erste Plattform für spielbare und energieeffiziente NFTs in AAA-Spielen“, die nicht nur darauf ausgelegt sei, um sich die eigenen Taschen damit voll zu machen. Selbst Spieler können davon profitieren, auch wenn die Technologie noch am Anfang steht und für den Einzelnen vielleicht nicht ganz durchsichtig ist.

Zum aktuellen Stand schreibt Ubisoft:

„Vielen Dank an alle Spieler von Ghost Recon Breakpoint, die ihre ersten Digits beansprucht haben. Ihr besitzt damit einen Teil des Spiels und habt eure Spuren in seiner Geschichte hinterlassen. Da das letzte Digit für Ghost Recon Breakpoint am 17.03.2022 veröffentlicht wurde, bleibt für weitere Updates mit neuen Features für die Plattform und zukünftige Drops dran, die mit anderen Spielen kommen werden.“

Während die einen NFTs als puren Betrug und alles andere als umweltfreundlich bezeichnen, hat Ubisoft nun genau das gemacht, wofür NFTs eigentlich mal stehen sollen. Einzigartige digitale Items, die einem selbst gehören und mit der Zeit auch an Wert gewinnen können. Das möchte man also auch in Zukunft und mit den Spielern gemeinsam weiter ausbauen.

In einem kürzlichen Gastbeitrag hier bei uns hat man versucht aufzuklären, worin auch die positiven Seiten von NFTs liegen und wie Spieler und vor allem kleinere Entwickler davon profitieren können, wenn es denn richtig gemacht wird, und nicht nur die puren Gewinnabsichten dahinter stehen.

Neben Ubisoft haben bereits weitere Publisher ihr Interesse an NFTs offenbart, darunter Konami, Atari & Co. Andere wollen den Markt erst einmal beobachten und danach entscheiden. Ob sich NFTs damit langfristig durchsetzen werden, bleibt dennoch abzuwarten.