Unboxing des DualSense in Cosmic Red und Midnight Black

In wenigen Tagen bringt Sony mit dem DualSense Controller in Cosmic Red und Midnight Black die ersten beiden Farbvariationen auf den Markt. Vorab gibt es ein paar Unboxing-Bilder, die zeigen, wie die neuen Controller in echt aussehen.

Die Midnight Black-Version setzt laut Sony auf zwei dezent abweichende Schwarztöne mit hellgrauen Details, die dem Weltall am Nachthimmel nachempfunden sind. Die Cosmic Red Edition glänzt entgegen in schwarz und rot, dessen leuchtende Farbkraft vom Kosmos inspiriert ist.

Bild: Game Watch

„Wir entwerfen unsere Designs immer mit dem Ziel, unsere Fans zu überraschen und zu begeistern. Diese neuen Farben sind das Ergebnis eines umfangreichen Auswahlverfahrens. Wir wollten, dass die neuen Controller-Farben einander ergänzen und auch zum ursprünglichen DualSense Wireless-Controller und der PS5-Konsole passen. Daher haben wir uns für ein Farbschema zum Thema Galaxie als natürliche Weiterentwicklung des ursprünglichen Designs der PS5 und des Zubehörs entschieden.“ – Leo Cardoso von Sony

Beide neue Versionen sind ab dem 18. Juni für 69.99 EUR bzw. 79.99 EUR erhältlich und können ab sofort vorbestellt werden. Weitere Bilder gibt es direkt bei Game Watch.