Silent Hill 2: Bloober hat großes Vertrauen in das Remake

Trotz der letzten Kritik am Silent Hill 2 Remake hat Bloober großes Vertrauen in das Spiel, das voraussichtlich später in diesem Jahr erscheint.

Die Vorfreude der Fans auf Silent Hill 2 ist zwar riesig, insbesondere durch den letzten Gameplay-Showcase gab es aber auch Zweifel, ob Bloober dem Franchise gerecht werden kann. Der Entwickler selbst ist äußerst optimistisch, was das finale Produkt angeht, bei dem sich im Hintergrund wohl noch einiges getan hat.

Das sagte Bloober Team CEO Piotr Babieno im aktuellen Finanzbericht, wo noch einmal betont wurde, dass das zuletzt gezeigte Gameplay wenig aussagekräftig sei und nicht das finale Spiel präsentieren würde. Gleichzeitig schob Bloober die Verantwortung dafür von sich und verwies auf Konami. Seitdem wurden kleinere Änderungen festgestellt, etwa am Aussehen des Protagonisten James, der mehr dem Original angeglichen wurde.

Das letzte Update zu Silent Hill 2 zeigt einen veränderten James

Silent Hill 2 für Bloober ein wichtiger Test

Um das zu untermauern, erklärte Babieno jetzt, dass man großes Vertrauen in das Spiel setzt und dies ein wichtiger Test für das Studio sei.

„Wir sind sehr zuversichtlich hinsichtlich des Endergebnisses. Wir verbergen es weder intern noch extern – dies ist der wichtigste Test für unser Handeln.“

Allerdings scheinen Bloober in Bezug auf das Marketing ein wenig die Hände gebunden zu sein, die sonst keinerlei Informationen oder Material aus dem Spiel zeigen. Das läge alles in der Verantwortung und Kontrolle von Konami. Berechtigterweise sind die Spieler und Fans ein wenig misstrauisch.

Was das damals kritisierte Gameplay betrifft, sagte Bloober im Anschluss:

„Es ist weder der Geist dessen, was es einmal war, noch das, was wir jetzt schaffen. Wir versuchen, diese romantische Vision des Spiels, das vor 22 Jahren debütierte, vollständig widerzuspiegeln. Wir glauben, dass die Spieler, wenn sie das echte Gameplay, das echte Spiel sehen, es ganz anders beurteilen werden.“

Insofern heißt es derzeit noch zurücklehnen und abwarten, wie das finale Produkt tatsächlich aussehen wird. Spekulationen gehen derzeit in Richtung eines PlayStation Showcase oder State of Play im kommenden Mai, bei dem Konami das Silent Hill 2 Remake ausführlich vorstellen möchte. Die Entwicklung von Silent Hill 2 befindet sich derzeit in der finalen Phase, während Bloober inzwischen zum nächsten großen Projekt übergeht, das zusammen mit Private Division entsteht, wie hier berichtet.

Das Silent Hill 2 Remake erscheint exklusiv für PS5.