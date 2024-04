Silent Hill 2 Remake: Protagonist hat offenbar ein neues Aussehen erhalten

Letztendlich muss abgewartet werden, wie das finale Spiel überzeugt, nachdem auch das letzte Gameplay-Video alles andere als gut angekommen war. Zur Verteidigung sagte Bloober lediglich, dass dies in der Verantwortung von Konami liegt und sie lediglich das Spiel produzieren würden. Für alles andere müsse man sich an den Publisher wenden.

„Eigentlich gefällt mir der neue Look, ich hatte das Gefühl, dass er gut zu dem scheinbar düsteren Spiel passt. Dieser raue Look funktioniert zumindest besser als ein glattrasiertes Babygesicht. Und ja, ich möchte, dass das Spiel dem Original ähnelt, aber eine Kopie wird nicht nur eintönig, sondern auch langweilig sein. Es ist ein schwierige Grat.“

Diese bisher nicht bestätigte Änderung wird von den Fans begeistert aufgenommen, wie in Kommentaren auf Reddit zu lesen ist. Diese sehen darin ein deutliches Feedback auf die Kritik, die nun wieder echte Hoffnung für das Remake haben. Es gibt auch einige Zweifel, ob hier tatsächlich ein größeres Makeover vorgenommen wurde oder der Charakter nur einen anderen Gesichtsausdruck mimt, der in einem etwas hellerem Licht dargestellt wird. Das wird letztendlich nur Bloober beantworten können. Andere mochten zum Beispiel das originale Design mehr.

Daran hat Bloober Team offenbar gearbeitet und James still und heimlich ein Makeover verpasst, das sich wieder mehr an dem Original James orientiert. Das ist in einem Update auf Steam zu sehen, wo das Icon zum Spiel geändert wurde und einen etwas weniger ängstlich blickenden James zeigt. Das Update wurde laut SteamDB am 19. April veröffentlicht.

