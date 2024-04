Assassin’s Creed Red: Finaler Name & DLC-Pläne geleakt?

Ubisoft hat mit Assassin’s Creed Red den nächsten großen Ableger der Serie in Planung, von dem bisher nur grobe Details bekannt sind. Ein Leak verrät möglicherweise jetzt den finalen Namen und die DLC-Pläne.

Was bereits bekannt ist, dass Assassin’s Creed Red im feudalen Japan spielt, ein Setting, das sich die Fans seit Langem gewünscht haben. Zuletzt war außerdem die Rede davon, dass einige Core-Systeme der Serie überarbeitet wurden, einschließlich des Parkour-Systems, welches inzwischen in die Jahre gekommen ist. Dahinter steht ein Upgrade der Anvil-Engine von Ubisoft, welche zukünftige Entwicklungen vereinfachen soll. Zudem war die Rede von einem recht blutigen und brutalen Spiel, in dem es Enthauptungen und Zerstückelungen geben wird. Insgesamt können sich Spieler wohl vor allem auf viele technische Neuerungen freuen, die Assassin’s Creed fit für die Zukunft machen.

Assassin’s Creed Shadows der finale Name?

Ein Leak (via GameRant) behauptet nun, dass der finale Name von Assassin’s Creed Red auf Assassin’s Creed Shadows lautet, was angesichts der Thematik und dem Setting durchaus passen würde. Dieser wurde von einem Kanal auf X geteilt, der daraufhin umgehend gebannt wurde. Die Gründe dahinter sind unklar. Der gleiche Leak behauptet auch, dass mindestens zwei größere DLCs für Assassin’s Creed Shadows geplant sind, was in etwa der Strategie des vorherigen Ablegers Valhalla entspricht, wenn man das Spin-Off Mirage aus dem letzten Jahr mal außen vor nimmt.

Wie üblich muss das Ganze mit Vorsicht genossen werden, bis Ubisoft den Namen endgültig bestätigt. Der umgehende Bann des X-Account könnte sicherlich etwas damit zu tun haben oder auch rein gar nichts, zumal der Leak wie aus dem Nichts kam und bisher auch keine größere Aufmerksamkeit erregte.

Es ist allerdings bekannt, dass Ubisoft für die Assassin’s Creed-Spiele stets Namen wählt, die etwas mit dem Hintergrund des jeweiligen Spiels zu tun haben. Origins stand zum Beispiel für die Verborgenen und die Ursprünge des Templerordens, Odyssey vereinnahmte die Reise ins epische Griechenland und Mirage steht für eine Luftspiegelung oder Fata Morgana und der Wüste. Da Assassin’s Creed Shadows sich sehr wahrscheinlich an der Tradition der japanischen Ninjas orientiert, wäre der Name Shadows = Verborgen, getarnt durchaus passend.

Die Premiere von Assassin’s Creed Red wird auf dem Ubisoft Forward Event im Juni erwartet, während der Release in diesem Jahr stattfinden soll.