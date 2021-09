Uncharted 4: A Thiefs End & Lost Legacy erscheinen für PS5 & PC

Sony geht einmal mehr fremd und bringt Uncharted 4: A Thiefs End und Uncharted: Lost Legacy auf den PC, sowie als Remaster auf PlayStation 5.

Das kündigte man heute auf dem PlayStation Showcase mit einem kurzen Teaser an. Die Uncharted: Legacy of Thieves Collection erscheint demnach gegen Anfang 2022.

Von offizieller Seite heißt es hier:

„Dieses brandneue Remaster-Paket enthält Uncharted 4: A Thief’s End, in dem Nathan Drake auf der Suche nach Captain Averys lange verschollenem Schatz ist und sich auf den Weg zu einem letzten weit entfernten Abenteuer durch den Dschungel Madagaskars zur lange verschollenen Piratenkolonie Libertalia macht. Es enthält auch Uncharted: The Lost Legacy, das Chloe Frazers Breakout-Exploits aufzeichnet, während sie vom Feind zum Helden wird. Mit Hilfe der renommierten Söldnerin Nadine Ross begibt sich Chloe in die indischen Western Ghats, um den Goldenen Stoßzahn von Ganesh zu finden.“ PlayStation Blog

Die PC Version der Uncharted: Legacy of Thieves Collection wird in dem Fall von Iron Galaxy Studios entwickelt und soll so einem noch größeren Publikum zugängig gemacht werden.

Anbei der erste Trailer zur Collection.