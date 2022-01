Uncharted Collection – Sony spendiert ein Kinoticket zum neuen Film

Unharted nicht nur zu Hause, sondern auch auf der Filmleinwand genießen? Das macht Sony möglich und legt zum Kauf der Uncharted Collection ein kleines Extra dazu.

Wer die Remaster-Collection bis zum 04. Februar erwirbt oder ein Upgrade durchführt, bekommt das besagte Kinoticket zum bald startenden Film kostenlos dazu. Im Endeffekt ist das Upgrade auf PS5 damit gratis oder die Collection durchaus günstig.

Der Geschenkcode ist für jeweils ein Ticket in allen Kinos in Deutschland gültig, die an der Aktion teilnehmen. Die vollständige Liste der teilnehmenden Kinos kann unter diesem Link eingesehen werden. Falls euer Kino nicht dabei ist, gibt es auch einen Erstattungsservice für das Kinoticket. Zusätzlich gilt außerdem:

Mit dem Geschenkcode erhaltet ihr Zugang zu einem Ticket für einen Sitzplatz eurer Wahl für eine Vorführung von UNCHARTED in einem beliebigen Kino in Deutschland.

Der Eintritt unterliegt der Verfügbarkeit. Es gelten die üblichen Altersbeschränkungen. Möglicherweise ist ein Ausweis erforderlich. Andere relevante Nutzungsbedingungen findet ihr auf der Website des Kinos eurer Wahl.

Dieser Geschenkcode ist bis zum angegebenen Datum gültig. Nach Ablauf des Gutscheins ist dieser ungültig und kann nicht verlängert, ersetzt oder erstattet werden.

Die vollständigen Bedingungen zur Aktion lassen sich auch unter diesem Link nachlesen.

Über den Uncharted-Film

Basierend auf einer der erfolgreichsten Videospielserien auf PlayStation, stellt der Uncharted-Film dem Publikum den jungen und smarten Nathan Drake, gespielt von Tom Holland, vor und präsentiert sein erstes Abenteuer mit seinem Partner Victor „Sully“ Sullivan ( Mark Wahlberg).

In dem Action-Adventure-Epos, das den gesamten Globus umspannt, begeben sich die beiden auf die gefährliche Suche nach dem „größten Schatz, der nie gefunden wurde“, während sie gleichzeitig Hinweise aufspüren, die zu Nathans lange verschollenem Bruder führen könnten.

Der Uncharted-Film startet am 17. Februar 2022 in den deutschen Kinos.