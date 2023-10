Unter Microsoft wird Call of Duty ein besseres Spiel, glaubt Activision

In Kürze dürfte die Übernahme von Activision / Blizzard vollständig abgeschlossen sein, mit der das Call of Duty-Franchise dann Microsoft gehört. Hier erhofft man sich weitere Impulse und glaubt bei Activision, dass Call of Duty durch Microsoft besser werden kann.

Activision President Rob Kostich sagte gegenüber GamesBeat, dass man auch zukünftig viele Call of Duty-Spiele entwickeln wird und aus der Vergangenheit gelernt hat, was bei den Spielern gut ankommt und was nicht.

Micrsoft bietet umfassende Tools und Technologien

Mithilfe der Tools und Technologien, die Microsoft nun zusteuern wird, erhofft man sich, dass man so noch immersivere Erfahrungen erschaffen wird. Das sei eine außergewöhnliche Chance, die man damit ergreifen kann.

„Was den Zugriff auf Ressourcen anbelangt, würde die Möglichkeit, auf die Technologie und das Tool-Paket von Microsoft zurückzugreifen, unseren Teams zugutekommen, indem sie unseren Spielern noch umfassendere und immersivere Erlebnisse bieten würden. Letztlich geht es darum, die kreativen Visionen unseres Entwicklungsteams in diesem hart umkämpften Umfeld zum Leben zu erwecken. Die Aussicht, zu Microsoft zu wechseln, ist eine außergewöhnliche Chance für unser Team und unsere Spieler, und wir freuen uns auf ein baldiges Ergebnis.“

Insgesamt geht man immer noch davon aus, dass der Deal zwischen Microsoft und Activision / Blizzard eine gute Sache für alle sei. Das Nachsehen haben lediglich PlayStation-Spieler, die irgendwann auf Call of Duty verzichten müssen.

Das wird zwar erst in ein paar Jahren der Fall sein, aber bereits absehbar. Zudem bestätigte Activision im gleichen Interview, dass man die Call of Duty-Reihe bis 2027 bereits durchgeplant hat und verschiedenste Erfahrungen darin verspricht.

„Wir befinden uns ständig in unserer Planungsphase, unserer langfristigen Planungsphase. Im Moment haben wir für die Dinge, an denen wir arbeiten, Spiele bis 2027 geplant. […] Wir haben eine riesige Fokusgruppe auf der ganzen Welt, die uns jeden Tag aufs Neue erzählt, was sie über das Franchise denken, dem wir besondere Aufmerksamkeit schenken.„

Zunächst erscheint Call of Duty: Modern Warfare III am 10. November 2023.