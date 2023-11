Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – Die Brujah als neuer Clan vorgestellt

Heute richtet sich der Blick auf den Brujah-Clan in Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, an dem derzeit Paradox und The Chinese Room arbeiten. Die Brujah sind einer von vier Clans im Spiel.

Oft als Punks missverstanden, sind die Brujah ein leidenschaftlicher Clan, der sich einem Ideal verschrieben hat. In Bloodlines 2 zeichnen sie sich durch ihren brutalen Nahkampfstil und ihre typischen Vampirfähigkeiten, die sogenannten Disziplinen, aus. Die Rebellion vereint ihr Blut, ob es sich dabei um eine subtile Rebellion handelt: „Leiht mir eure Ohren“ oder „Fäuste ausgestreckt, Feuer in den Straßen, Sack Roms“ – es liegt an jedem Einzelnen.

Wer sich dafür entscheidet, Phyre dem Brujah-Clan anzuschließen, wird entsprechend belohnt. Mit der Brujah-Disziplin können die Spieler Schwung aufnehmen, einen Gegner packen, ihn ziehen und gegen Wände schleudern. Weitere Details zu den Fähigkeiten möchte man gegen Anfang 2024 enthüllen.

Zuvor stellte man den Protagonisten in Phyr vor, den Spieler individuell anpassen können, indem sie Geschlecht, Clan, Kleidung, Verhalten und das Blut, von dem sie sich ernähren, auswählen, was wiederum die Art und Weise beeinflusst, wie Seattle auf Phyre und ihre Entwicklung reagiert.

Auf ihrem Weg erfahren die Spieler durch Fabien, die seltsame und allgegenwärtige Stimme in Phyres Kopf, mehr über die Welt um sie herum. Mit verzweigten Dialogoptionen beeinflusst jedes Gespräch mit den mächtigen Eliten von Seattle, wie die Umgebung und die Charaktere auf Phyre reagieren und wie sich die Geschichte entwickelt.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 erscheint voraussichtlich Ende 2024.