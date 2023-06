Vampire: The Masquerade – Justice für PS VR2 in Entwicklung

Neben Bulletstorm VR wurde auch die Entwicklung von Vampire: The Masquerade – Justice bestätigt, das für PlayStation VR 2 erscheint.

Das Spiel wird von Fast Travel Games entwickelt und wird ein First-Person-Adventure mit Rollenspiel-Elementen, in man in die Rolle von Justice schlüpft, einem Vampir des Banu Haqim-Clans. Nachdem euer Vater auf mysteriöse Weise ermordet und eine Reliquie gestohlen wurde, reist man auf der Suche nach Antworten nach Venedig, der Heimat der todesanbetenden Hecata-Vampire.

Die Banu Haqim setzen sich vehement für die Wahrung ihres Moralkodex ein und sind dafür bekannt, Gesetze durchzusetzen, mit Drohungen umzugehen und Übertreter zu bestrafen. Hier Hier nutzt man seine vampirischen Disziplinen zur Jagd und muss sich vor den Blicken der Gesellschaft verborgen, während man daran arbeitet, die Schuldigen aufzuspüren.

„Justice ermöglicht es Spielern, die verlockende Welt von Vampire: The Masquerade dank der Kraft der virtuellen Realität wie nie zuvor zu erleben. Spieler werden Verbündeten, Feinden und natürlich Beute hautnah begegnen, und das alles in immersiver VR“, sagte Erik Odeldahl, Creative Director bei Fast Travel Games. „Es gibt keinen Mangel an mysteriösen Verwandten, die es zu treffen gilt, an exotischen Orten, die es zu durchqueren gilt, oder an Feinden, die sich auf der Architektur niederlassen.“

Vampire: The Masquerade – Justice ist der zweite VR-Titel, der in der World of Darkness spielt, dem gemeinsamen Story-Universum mit Vampire: The Masquerade, Werewolf: The Apocalypse, Hunter: The Reckoning und mehr.