Vigor – Free-2-Play Shooter erhält PS5 Upgrade

Bohemia Interactive spendiert ihrem Free-2-Play Shooter Vigor ein kostenloses PS5 Upgrade, mit dem man die neue Hardware zumindest ein wenig nutzt.

Unter anderem hievt man das Spiel damit auf 60fps, die Ladezeiten fallen kürzer aus und die Assets werden schneller gestreamt. Darüber hinaus plant man weitere Upgrades in der Auflösung, der Schattenqualität und die allgemeine visuelle Präsentation.

„Vigor auf 60fps zu hieven ist nur der Anfang. Die Möglichkeiten, die PS5 bietet, ermöglichen es uns, unseren Spielern noch bessere Spielerlebnisse zu präsentierten. Als nächstes planen wir, die zusätzliche Performance, die wir von der Konsole erhalten, zu nutzen, um die Bildqualität zu verbessern. Johanny erwähnte, dass unser Team die Zielauflösung erhöht, ebenso die Qualität der Schatten und das Gesamtbild. Das wird aber noch untersucht.“

Season 9 Highlight: Granaten

Mit der Season 9 fügt man nun auch endlich Granaten hinzu. Granaten sind eine nette Ergänzung, um die Dinge für die Spieler aufzurütteln und das Spielerlebnis ein wenig zu verändern, sowie das Verhalten in Begegnungen anzupassen. Granaten sind ein großartiges Werkzeug, um andere Spieler aus ihrem Versteck zu zwingen, die sich möglicherweise in einem Haus oder an einem vorteilhaften Punkt verschanzen.

Weitere Details zum Season 9 Update gibt es unter diesem Link.