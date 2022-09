Voice of Cards: The Beasts of Burden – Release im September auf PS4

Square Enix hat das Release-Datum von Voice of Cards: The Beasts of Burden für diesen September auf PS4 bestätigt. Der Titel erscheint zusätzlich für Nintendo Switch und den PC.

Voice of Cards: The Beasts of Burden entführt die Spieler in eine illustrierte Welt, die durch Karten abgebildet wird. Im bereits dritten Teil der Voice of Cards-Reihe gilt es, besiegte Monster in Karten einzufangen, um sie anschließend als Skills im Kampf einzusetzen.

Die Erzählung spielt in einer Welt, in der seit einem Jahrtausend der Hass zwischen Monstern und Menschen wütet. Hier verliert ein Mädchen ihr Zuhause und schwört Rache an den Monstern. Sie verbündet sich mit einem geheimnisvollen Jungen und macht sich auf den Weg ins Ungewisse, um das Schicksal dieser zerrissenen Welt zu enträtseln.

Dieses einzigartige Spielerlebnis wird von den kreativen Talenten hinter den vorhergegangen Teilen der Voice of Cards-Reihe und den beliebten NieR– und Drakengard-Reihen zum Leben erweckt, darunter Creative Director YOKO TARO (Drakengard-Reihe, NieR-Reihe), Music Director Keiichi Okabe (Drakengard 3, NieR-Reihe) und Charakterdesigner Kimihiko Fujisaka (Drakengard-Reihe).

Digital Deluxe Edition Set

Fans von YOKO TARO können sich das Digital Deluxe Edition-Set1 kaufen, welches das Spiel Voice of Cards: The Beasts of Burden und mehrere DLC-Gegenstände im Stil des RPGs für Mobilgeräte NieR Re[in]carnation enthält, darunter:

Gewänder der Käfiginsassen – Neue Designs für die Kleidung der Protagonistin und ihrer Mitstreiter

– Neue Designs für die Kleidung der Protagonistin und ihrer Mitstreiter Handbuch-Muster – Ändert den Kartenrücken zum Design „Handbuch für Fortgeschrittene“

– Ändert den Kartenrücken zum Design „Handbuch für Fortgeschrittene“ Mama-Spielfigur – Ändert die Figur des Spielers zum Design „Mama“

– Ändert die Figur des Spielers zum Design „Mama“ Geschichtensammler-Würfel – Ändert die Würfel zu einem Design im Stil von „Mama“ und „Kurier“

– Ändert die Würfel zu einem Design im Stil von „Mama“ und „Kurier“ Sandkäfig-Kampfbrett – Ändert das Kampfbrett und die Juwelenbox zum Design „Sandkäfig“

– Ändert das Kampfbrett und die Juwelenbox zum Design „Sandkäfig“ Tisch der Erlösung – Ändert den Tisch zu einem Design im Stil eines Gacha-Bildschirms

– Ändert den Tisch zu einem Design im Stil eines Gacha-Bildschirms Zyklusmelodie – Ändert die Musik zu einem Stück, das an die Geschichte des Mädchens und des Monsters erinnert

– Ändert die Musik zu einem Stück, das an die Geschichte des Mädchens und des Monsters erinnert Pixelkunst-Set – Pixelkunstdesign für alle Illustrationen der Charaktere und Gegner

Voice of Cards: The Beasts of Burden erscheint am 13. September 2022 digital für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC. Vorbesteller erhalten den DLC „Schwarz-goldene Spielfigur“, der ein glänzendes Eisendesign für die Spielfigur freischaltet, sowie den DLC „Abstraktes Bild eines Mädchens“, der ein Design mit der Heldin des Spiels für den Kartenrücken freischaltet.