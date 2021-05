Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – Anpassungsoptionen vorgestellt

Focus Home Interactive und Gasket Games gewähren heute einen Blick auf die Anpassungsoptionen in Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, das in wenigen Tagen erscheint.

Jeff Lydell von Gasket Games verrät darin mehr über die Individualisierung eurer Armee in den Mortal Realms, um so auf dem Schlachtfeld besonders aufzufallen. Gepaart mit den anpassbaren Kräften erwartet euch hier ein dynamisches, spektakuläres und rundenbasiertes Scharmützel mit rasanter Kriegsführung. Durch Erfolge im Kampf könnt ihr alle Arten von Einheiten und stärkere Rüstung sammeln und aufrüsten, sowie mehr verheerende Fähigkeiten freischalten.

In diesem rundenbasierten Strategiespiel befehligst man eine Streitmacht, die sich frei anpassen lässt. Durch Siege erhält und verbessert man Einheiten, Ausrüstung und kann mächtige Fähigkeiten freischalten. Dies mündet letztendlich in einer nicht-linearen Kampagne, in der jeder Spieldurchlauf mit neuen Herausforderungen, Einheiten und Ausrüstung aufwartet.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground erscheint am 27. Mai 2021.