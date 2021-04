Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground – Behind-the-Scenes erschienen

Wenige Wochen vor dem Release von Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground zeigt man heute ein Behind-the-Scenes Videos, welches sich mit der Vision hinter dem Strategietitel beschäftigt.

Dazu präsentiert man einen Mix aus Gameplay-Material und Interviews mit dem Entwicklerteam bei Gasket Games. Diese engagierte und leidenschaftliche Team hat bereits Jahre damit verbracht, ihre Sicht auf das gewaltige und bombastische Age of Sigmar-Universum zu werfen. Sie haben wilde Drachen, riesige Schlachtfelder und schreckliche Dämonen zum Leben erweckt, um für und gegen euch zu kämpfen, während man in den sterblichen Reichen Krieg führt.

In Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground werdet ihr zum Kommandeur einer der außergewöhnlichen Fraktionen von Warhammer Age of Sigmar – in dem unsterbliche Ritter himmlische Stardrakes reiten, um den Tod in einer Vielzahl von Bereichen auszurotten. Vor euch liegt eine Welt voller Legenden, Helden, höllischer Kreaturen und furchterregender Schlachten.

Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground erscheint am 27. Mai 2021.