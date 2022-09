„Von Anfang an war es unser Ziel, ein Spiel zu entwickeln, in das sich die Spieler nach dem ersten Match direkt verlieben. Sei es die strategische Herausforderung, der Nervenkitzel des Kampfes oder die Aufregung bei der Zusammenstellung des perfekten Charakterdecks – wir wollten Warlander für jeden zugänglich machen. Ein Spiel, das nicht nur Spaß macht jedes Mal wenn man spawnt, sondern auch echte Führungsqualitäten und Taktik erfordert, um es zu meistern.“ – sagt Yoichi Take, Game Director und Präsident von Toylogic

Spieler schlüpfen hier in die Rolle als Krieger, Kleriker oder Magier, die jeweils einzigartige Fähigkeiten besitzen und die Möglichkeit haben, Decks mit fein abgestimmten Charakteren für die bevorstehenden Schlachten zusammenzustellen. Dazu gehören die Anpassung von Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie visuelle Anpassungen, um die Charaktere in der Hitze des Gefechts hervorzuheben.

Warlander spielt in einer mittelalterlichen Fantasiewelt, in der sich bis zu hundert Spieler zusammenschließen und als Teil von zwei oder fünf Armeen in Schlachten und Burgbelagerungen mit dem Ziel kämpfen, in die gegnerische Festung einzudringen und deren Kern zu zerstören.

