‚Warte bitte…‘ nerviger PS5 Bug plagt immer mehr Spieler

Die Ursache fand sich vielmehr im Always-Online Konzept der PS5, denn mit jedem Spielstart wird scheinbar die entsprechende Lizenz abgeglichen. Hat man das Spiel tatsächlich gekauft? Sony möchte es hier ganz genau wissen und so startet ein sonst unbemerkter Prozess im Hintergrund. Hakt es dabei an nur einer Stelle, rennt man unweigerlich in das „Warte bitte …“-Problem, das durchaus 30 Sekunden und mehr in Anspruch nehmen kann. Ob nun die eigene Leitung oder die Gegenseite daran schuld ist, gute Frage!? Ein erneuer Start des Spiels bringt jedenfalls auch nicht sehr viel.

Das Problem : Das Spiel startet nicht, stattdessen ist man in der Startanimation gefangen, bis irgendwann der Hinweis „Warte bitte …“ auftaucht. Ach nee, was mache ich denn gerade und wo ist eigentlich das Problem? Wirklich hilfreich ist dieser Hinweis jedenfalls nicht.

So geht es mir jedenfalls schon seit einigen Wochen oder sogar Monaten? Es nervt zumindest so langsam und bedarf dringenden Handlungsbedarf von Sony. Denn nicht jeder schaltet seine PS5 ein und surft erst einmal gemütlich durch den Homescreen, um alle Updates aufzusaugen, die seit dem letzten Mal angefallen sind. Manchmal möchte man einfach nur spielen.

