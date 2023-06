Gangs of Sherwood hat ein Release-Datum, umfassende Gameplay-Szenen

Gangs of Sherwood erscheint am 19. Oktober für PS5, Xbox Series X|S und PC.

Hinter dem Spiel steht eine Kriegsgeschichte, in der die Helden einen Widerstand gegen den bösen Sheriff von Nottingham anführen. Der technologische Fortschritt in der Welt spielt eine große Rolle und verleiht der mittelalterlichen Spielwelt eine Science-Fantasy-Dimension.

In Gangs of Sherwood trifft man auf die Rollen der vier berühmten Helden der Legende von Robin Hood, dem sich Bruder Tuck, Little John und Maid Marian anschließen. Neben den bekannten Charakteren möchte das Entwicklerteam aber auch die Geschichte der Legende von Allan a Dale hervorheben.

NACON und das Entwicklerstudio Appeal Studios erwecken im Oktober die Legende von Robin Hood auf ein Neues, die in Gangs of Sherwood eine Neuinterpretation des Helden präsentieren. Neue Gameplay-Szenen liefern dazu heute umfassende neue Eindrücke.

