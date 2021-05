Wasteland 3 – Trailer zum ‚The Battle of Steeltown‘-DLC

nXile Entertainment und Deep Silver gewähren heute neue Einblicke in den The Battle of Steeltown-DLC für Wasteland 3, der in wenigen Tagen erscheint.

In The Battle of Steeltown erkundet man den Fabrikkomplex von Steeltown, entweder Solo- oder gemeinsam mit Freunden im Koop-Modus. Dort erwarten euch neue Quests und ihr müsste euch einer Horde neuer Roboter-Feinde stellen. Der taktische Kampf wurde dazu um neue Mechaniken erweitert, etwa verheerende Angriffsanimationen, stapelnde Statuseffekte, Elementarschilde, Telegraphenangriffe und nicht tödliche Waffe -, die den Kämpfen eine neue Dimension verleihen und es den Spielern ermöglichen, Gefechte in Steeltown auf ganz neue Weise bestreiten.

Dazu erwarten euch brandneue Waffen, Rüstungen und Begegnungen, die eine völlig neue Erfahrung versprechen. Je nachdem, wie weit die Spieler bereits fortgeschritten sind, den Kampf und die Ausrüstung wann skalieren wird Betreten von Steeltown, um Level-gemäße Herausforderungen zu gewährleisten.

Wasteland 3: The Battle of Steeltown wird ab 3. Juni 2021 verfügbar sein.