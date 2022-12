Weihnachtsgewinnspiel: Sichert euch jetzt tolle Spiele für PS4 & PS5

Die Feiertage stehen vor der Tür und für viele heißt das vor allem: Endlich mal wieder ordentlich Zeit zum Zocken! Wir möchten euch den Jahresausklang ein bisschen versüßen, weshalb wir drei tolle Spielepakete für PS4 & PS5 verlosen. Alle Infos zu den Preisen und zur Teilnahme findet ihr hier in diesem Artikel.

Die Preise beim großen Weihnachtsgewinnspiel

Folgende drei Pakete werden dieses Jahr verlost:

Paket 1

Cobra Kai 2: Dojos Rising (PS5)

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (PS5)

Police Simulator: Patrol Officers (PS4)

Paket 2

Cobra Kai 2: Dojos Rising (PS4)

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway (PS4)

Police Simulator: Patrol Officers (PS4)

Paket 3

Star Ocean: The Divine Force (PS5)

Wavetale (PS4)

Police Simulator: Patrol Officers (PS4)

Cobra Kai 2: Dojos Rising

Mit Cobra Kai hat Netflix das Karate Kid-Franchise aus den 80er Jahren erfolgreich wiederbelebt. Die Mischung aus Soap und Martial-Arts macht Spaß und erstreckt sich mittlerweile schon über fünf Staffeln. Mit Cobra Kai 2: Dojos Rising gibt es die passende Videospiel-Umsetzung. Ihr könnt eines der drei Dojos aus der Serie wählen und 28 spielbare Charaktere rekrutieren, mit denen ihr dann in bekannten Schauplätzen ordentlich Prügel verteilt.

Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway

Was Mario und Co. können, kann mittlerweile seit einigen Jahren auch der bunte Cast an Nickelodeon Charakteren, der in Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway an den Start geht. Mit Spongebob, Jimmy Neutron, Garfield und vielen weiteren Cartoon-Helden liefert ihr euch herrlich spaßige Kopf-an-Kopd-Duelle auf thematisch passenden Strecken.

Police Simulator: Patrol Officers

Wenn ihr schon immer davon geträumt habt, mit der Marke auf der Brust auf Verbrecherjagd zu gehen, aber keine Lust auf Polizeischule und Co. habt, dürfte Police Simulator: Patrol Officers genau das richtig für euch sein. Viele Simulatoren haben ja zurecht den Ruf, eher durch Bugs und Spielfehler zu unterhalten, dieser macht aber einiges besser und vor allem jede Menge Spaß.

Star Ocean: The Divine Force

Star Ocean: The Divine Force ist der sechste Teil der beliebten JRPG-Serie und erst Ende Oktober erschienen. Im Gegensatz zu vielen anderen Genre-Kollegen punktet Star Ocean mit einem waschechten Sci-Fi-Setting. Der neue Ableger bietet darüber hinaus eine bewegende Geschichte, effektreiche Kämpfe und viele verschiedene Spielstile.

Wavetale

Wer den kalten deutschen Winter am liebsten hinter sich lassen möchte, könnte an Wavetale seine Freude haben. Dieses kleine Story-Abenteuer wirft euch nämlich in eine offene Welt voller Strände und Inseln, die ihr nach Lust und Laune erkunden könnt. Der Grafikstil ist dabei ganz besonders und sorgt für eine paradiesische Atmosphäre.

Alle Infos zur Teilnahme

Das Weihnachtsgewinnspiel läuft bis zum 26. Dezember um 23:59 Uhr. Die Gewinner werden dann von uns kontaktiert. Um teilzunehmen, müsst ihr mindestens 16 Jahre alt sein. Schreibt uns einfach hier in den Kommentaren, welches Spiel euer Spiel des Jahres ist und mit etwas Glück gehört ihr zu den glücklichen Gewinnern!